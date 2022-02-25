МИД оказывает содействие белорусам в Украине: к дипломатам обратились более 1,5 тыс. человек

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Украине и главное консульское управление МИД продолжают оказывать посильное содействие гражданам Беларуси, в настоящее время находящимся в Украине. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Напоминаем, что для этих целей запущена горячая линия (+38 050 406 23 30, +375173794771 и +375173792673, consul@mfa.gov.by). По состоянию на 12.00 25 февраля по минскому времени к белорусским дипломатам обратились более полутора тысяч человек", - говорится в сообщении.

В течение суток граждане Беларуси покидали Украину через пункты пропуска на белорусско-украинской границе "Новая Рудня" и "Новая Гута". Всего границу пересекли несколько сотен человек.

В настоящее время пункты пропуска остаются открытыми, вместе с тем подъезды к ним с территории Украины в силу разрушения дорожной инфраструктуры крайне затруднены и не всегда безопасны.

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