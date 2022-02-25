"Главное, будущий врач это ремесло увидел". Лукашенко об опыте создания университетских клиник

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает востребованным опыт совместной работы медицинских университетов и клиник. Об этом он заявил сегодня , отвечая на вопросы представителей коллектива Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, передает корреспондент БЕЛТА.

Подобный проект ранее был реализован в Гродно на базе областной клинической больницы и медуниверситета. В целом, как было отмечено одним из сотрудников, это соответствует тенденциям мировой медицины.

"Они будут развиваться - и клиники, и университеты. Вопрос в их сопрягаемости, - отметил белорусский лидер. - Я не очень сейчас в это погружен, но поскольку в свое время они меня окунули в это и просили согласия, я наблюдаю за этим процессом. Этому быть. Сегодня, я понимаю, не надо было ничего экспериментировать, надо было идти этим путем".

Глава государства считает, что на нынешнем этапе не нужно настолько интегрировать университеты и клиники, чтобы они потеряли самостоятельность. Но работать они должны во взаимодействии в рамках соответствующей программы. "Вот программа - работайте заодно. Из этого эксперимента мы этот вопрос должны решить. А то, что студенты, молодые врачи будут здесь с первого курса у вас в клинике, будут видеть реально то, что вы делаете, в этом нет ничего плохого, - сказал Президент. - Надо, чтобы университет имел эту базовую клинику. Их не надо сейчас сливать в одно целое. Главное, чтобы молодой человек, будущий врач, это ремесло увидел и пощупал".

Александр Лукашенко считает важным следить за тем, чтобы будущие медики в университетах не были излишне перегружены какими-то непрофильными предметами, не связанными с медициной.-0-