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Лукашенко отмечает высокую явку на досрочном голосовании по Конституции

25.02.2022 13:31 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает высокую явку на референдуме по изменениям и дополнениям в Основной закон страны. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с коллективом Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такой явки я не ожидал. Думал, будет поменьше", - сказал Президент. Он отметил, что, как правило, граждане в Беларуси более активны на президентских выборах. Александр Лукашенко это связывает в том числе с большой работой, которая была проведена до референдума по общению с людьми в регионах, на предприятиях: "Молодцы и журналисты, и эксперты, и специалисты. Я смотрю, уже проехали по всей стране. Телевидение, СМИ в этом плане работали. Все-все".

"Это дало свой эффект. И я не ожидал такой явки. Иногда даже очереди видел на досрочном голосовании", - подчеркнул белорусский лидер.

Как сообщалось БЕЛТА, по данным за три дня досрочного голосования в референдуме уже приняли участие 24,07% граждан, которые включены в списки участников референдума. В тройке лидеров - Гомельская область, где проголосовали 27,61%, Могилевская (26,34%) и Брестская (25,07%) области. Следом идут Минская область (24,23%), Витебская (23,83%), и Гродненская (20,85%). Наименьшее количество проголосовавших досрочно - в Минске. Здесь бюллетени для голосования получили 20,79% граждан от общего числа включенных в списки участников референдума.-0-

Лукашенко отмечает высокую явку на досрочном голосовании по Конституции

 
Теги: Минск
 
 
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"Такой явки я не ожидал. Думал, будет поменьше", - сказал Президент. Он отметил, что, как правило, граждане в Беларуси более активны на президентских выборах....
 
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