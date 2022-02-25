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"Белтелеком" стал единым оператором республиканской системы мониторинга общественной безопасности

25.02.2022 13:43 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал сегодня указ №69 "О развитии республиканской системы мониторинга общественной безопасности", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ предусматривает замену действующего технического оператора республиканской системы мониторинга общественной безопасности ООО "24х7 Паноптес" на РУП "Белтелеком". Указанное предприятие определено как единый оператор, ответственный за создание и функционирование республиканской системы мониторинга общественной безопасности, а также хранение полученной информации. 

Указом также предусмотрено интегрирование в республиканскую систему мониторинга общественной безопасности специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, предназначенных для фиксации административных правонарушений, в первую очередь нарушений правил дорожного движения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Документ предусматривает замену действующего технического оператора республиканской системы мониторинга общественной безопасности ООО "24х7 Паноптес" на РУП...
 
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