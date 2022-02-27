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Лукашенко: мы ждем, все сидят в Гомеле и ждут, приедут - будут переговоры
27.02.2022 11:35 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы ждем, все сидят в Гомеле и ждут, приедут - будут переговоры. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко
/Будет дополнено/.-0-
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