Мезенцев: поддержка Беларусью переговорного процесса РФ и Украины значима

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28 февраля, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Поддержка белорусскими властями переговорного процесса между Россией и Украиной значима и важна. Об этом заявил ТАСС госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"То, что сегодня Беларусь становится страной, которая поддерживает переговорный процесс (между Россией и Украиной. - Прим. ТАСС) с тем, чтобы как можно быстрее были услышаны обоснованные претензии Российской Федерации, которая обязана обеспечивать национальную безопасность и использовать весь арсенал, которым располагает государство, значимо и важно. Мы все верим, что переговоры дадут ожидаемый результат. Мы желаем необходимых результатов этой встречи, потому что судьбы людей, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик, - не разменная монета", - сказал он.

Мезенцев напомнил, что в свое время участники "в нормандском формате определили местом переговоров столицу Беларуси". "И неслучайно тот очень сложный переговорный процесс, который вели здесь в 2015 году Президент России Владимир Путин, Президент Франции Франсуа Олланд, федеральный канцлер (Германии. - Прим. ТАСС) Ангела Меркель и Президент Украины (Петр Порошенко. - Прим. ТАСС), обеспечил выход на соглашения, которые были подписаны в том числе и главами Донецкой и Луганской народных республик, обрели название Минских. Вы знаете, сколь много и последовательно российское руководство, глава нашего государства сделали для того, чтобы Минские соглашения - их буква и дух - были реализованы", - отметил госсекретарь.

"Но случилось то, что случилось - прежде всего официальный Киев отказался признавать и исполнять важнейшие соглашения для урегулирования конфликта на территории Украины, реализация которых важна для судеб сотен тысяч людей. И сегодня те вынужденные шаги, которые предпринимает РФ, - это шаги в защиту достоинства, обеспечения безопасности, здоровья и жизни миллионов людей", - подчеркнул Мезенцев.

Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник Президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Беларуси. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи. Конкретная точка встречи российской и украинской делегаций на переговорах раскрываться не будет, сообщил источник ТАСС.-0-