МИД: площадка для российско-украинских переговоров подготовлена, ожидаем делегации

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он подчеркнул, что белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту. Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи.

Как сообщалось, накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

После этого глава белорусского государства обратился к Президенту России с предложением российской делегации, прибывшей в Гомель для участия в мирных переговорах, задержаться и перенести переговоры - в связи с задержкой делегации из Украины. Владимир Путин предложение белорусского коллеги поддержал.-0-