﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Переговоры России и Украины должны начаться в течение часа

28.02.2022 09:57 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры России и Украины должны начаться в течение часа. Об этом ссобщают российские СМИ со ссылкой на представителя офиса президента Украины Федора Вениславского.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом ссобщают российские СМИ со ссылкой на представителя офиса президента Украины Федора Вениславского.
 
Новости дня
Новости политики
 
МИД: площадка для российско-украинских переговоров подготовлена, ожидаем делегации
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by