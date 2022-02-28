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Переговоры России и Украины должны начаться в течение часа
28.02.2022 09:57 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры России и Украины должны начаться в течение часа. Об этом ссобщают российские СМИ со ссылкой на представителя офиса президента Украины Федора Вениславского.-0-
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Об этом ссобщают российские СМИ со ссылкой на представителя офиса президента Украины Федора Вениславского.
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