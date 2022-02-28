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Мединский: Россия заинтересована как можно быстрее выйти на договоренности с Украиной
28.02.2022 10:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 февраля, Гомельская область /Корр. БЕЛТА/. Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее выйти на договоренности с Украиной. Об этом заявил сегодня журналистам помощник Президента России Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию, прибывшую в Беларусь на переговоры с украинской стороной, передает корреспондент БЕЛТА.
"Поскольку каждый час продолжения конфликта - погибшие украинские граждане, украинские солдаты, мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Эти договоренности должны быть безусловно в интересах обеих сторон", - сказал Владимир Мединский.
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"Поскольку каждый час продолжения конфликта - погибшие украинские граждане, украинские солдаты, мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то...
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