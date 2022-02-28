Лукашенко: ДОСААФ всегда был школой мужества для молодого поколения

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил ветеранов, сотрудников, спортсменов и членов республиканского государственно-общественного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь" с 95-летием образования организации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Осоавиахим - БелОСТО - ДОСААФ всегда был школой мужества для молодого поколения. За эти годы оборонное общество воспитало миллионы патриотов, многие из которых проявили себя настоящими героями на полях сражений Великой Отечественной войны", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сегодня лучшие традиции ветеранов продолжает новое поколение работников ДОСААФ: готовит молодежь к службе в Вооруженных Силах, учит любить и защищать Родину.

Александр Лукашенко также обратил внимание на значительный вклад общества в пропаганду здорового образа жизни, подготовку и воспитание высококлассных спортсменов, которые занимают ведущие позиции в мире по техническим, авиационным и военно-прикладным видам спорта и своими победами прославляют страну на международной арене.

"Уверен, что сотрудники ДОСААФ и в дальнейшем будут преданно служить своему народу, вносить значительный вклад в патриотическое воспитание наших граждан и укрепление обороноспособности страны", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент пожелал ветеранам, сотрудникам и спортсменам ДОСААФ крепкого здоровья, благополучия и новых больших достижений.-0-