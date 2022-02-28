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Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией

28.02.2022 11:39 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Гомельская область /Корр. БЕЛТА/. Украинская делегация прибыла к месту переговоров с российской стороной в Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Украинская сторона приземлилась на белорусских военных вертолетах недалеко от места переговоров. Как писали в СМИ, на территорию Беларуси она прибыла со стороны Польши. По предварительной информации, возглавляет делегацию глава фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

В состав российской делегации вошли представители МИД, Министерства обороны, Администрации Президента и других ведомств. Возглавил ее помощник Президента России Владимир Мединский.

Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией

Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией

Стороны проведут встречу недалеко от украинской границы на берегу реки Припять.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

После этого глава белорусского государства обратился к Президенту России с предложением российской делегации, прибывшей в Гомель для участия в мирных переговорах, задержаться и перенести переговоры - в связи с задержкой делегации из Украины. Владимир Путин предложение белорусского коллеги поддержал.-0-

Фото Сергея Холодилина

 
Теги: Гомель
 
 
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Стороны проведут встречу недалеко от украинской границы на берегу реки Припять.
 
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