Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией

Источник материала: БелТА

28 февраля, Гомельская область /Корр. БЕЛТА/. Украинская делегация прибыла к месту переговоров с российской стороной в Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Украинская сторона приземлилась на белорусских военных вертолетах недалеко от места переговоров. Как писали в СМИ, на территорию Беларуси она прибыла со стороны Польши. По предварительной информации, возглавляет делегацию глава фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

В состав российской делегации вошли представители МИД, Министерства обороны, Администрации Президента и других ведомств. Возглавил ее помощник Президента России Владимир Мединский.









Стороны проведут встречу недалеко от украинской границы на берегу реки Припять.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

После этого глава белорусского государства обратился к Президенту России с предложением российской делегации, прибывшей в Гомель для участия в мирных переговорах, задержаться и перенести переговоры - в связи с задержкой делегации из Украины. Владимир Путин предложение белорусского коллеги поддержал.-0-

Фото Сергея Холодилина