Страны СНГ обсудят антитеррористическое сотрудничество в условиях меняющейся международной обстановки

Источник материала: БелТА

28 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ на тему "Контртеррористическое сотрудничество государств Содружества в условиях меняющейся международной обстановки" пройдет 2 марта в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-бюро Антитеррористического центра (АТЦ) государств - участников СНГ.

"Запланирован обмен мнениями по актуальным проблемам противодействия терроризму и экстремизму", - отметили в пресс-бюро.

Ожидается, что участниками совещания станут представители органов безопасности и специальных служб девяти государств СНГ - Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана, а также органов СНГ: Исполнительного комитета, Координационной службы Совета командующих пограничными войсками, Секретариата Совета министров обороны, Координационного совета генеральных прокуроров, Совета руководителей подразделений финансовой разведки, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ. На мероприятие приглашены также представители трех международных организаций: Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности, Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

"В рамках мероприятия в заочном формате пройдет расширенное пленарное заседание Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ по вопросам обеспечения безопасности в период проведения важных общественно-политических мероприятий на пространстве СНГ", - добавили в пресс-бюро.-0-