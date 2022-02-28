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Беларусь поделится с Венесуэлой опытом сервисного обслуживания в авиационной отрасли

28.02.2022 12:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Андрей Молчан встретился с президентом Национального института гражданской авиации Венесуэлы (INAC) Хуаном Тейксейра. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусской дипломатической миссии в Венесуэле.

"Стороны обсудили ход реализации договоренностей, которые были достигнуты в рамках состоявшегося с 6 по 8 февраля этого года визита представителей авиационной отрасли Венесуэлы в город Минск", - говорится в сообщении посольства.

Кроме того, особое внимание на встрече было уделено вопросам грузоперевозок, обучению персонала и сервисному обслуживанию авиатехники.

В декабре 2007 года было подписано соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Боливарианской Республики Венесуэла о торгово-экономическом сотрудничестве, заложившее юридическую базу экономического взаимодействия двух государств.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Андрей Молчан встретился с президентом Национального института...
 
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