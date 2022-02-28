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Россия и Украина проводят переговоры на Припяти в Гомельской области
28.02.2022 13:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 февраля, Гомельская область /Корр. БЕЛТА/. Россия и Украина проводят свои первые переговоры на территории Гомельской области Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Российская сторона прибыла в Беларусь еще 27 февраля. Украинская делегация прилетела на военных вертолетах к месту переговоров чуть менее чем за два часа до их начала.
Встреча делегаций проходит недалеко от украинской границы на берегу реки Припять. Из-за соображений безопасности точное место встречи не называется.-0-
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Встреча делегаций проходит недалеко от украинской границы на берегу реки Припять. Из-за соображений безопасности точное место встречи не называется.
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