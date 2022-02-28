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Эйсмонт: в случае необходимости белорусская сторона готова принять участие в переговорах

28.02.2022 13:59 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В случае необходимости белорусская сторона готова принять участие в переговорах. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт ответила на вопрос, участвует ли белорусская сторона в переговорах представителей России и Украины в Гомельской области или только выступает организатором, сообщает БЕЛТА.

"Белорусская сторона выполняет все свои обязательства, сформулированные в ходе вчерашних телефонных переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским. В случае необходимости белорусская сторона готова принять участие в переговорах", - приводит цитату Натальи Эйсмонт Telegram-канал "Пул Первого".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт ответила на вопрос, участвует ли белорусская сторона в переговорах представителей России и Украины в...
 
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