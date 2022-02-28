Россия и Украина проводят первые переговоры. Кто вошел в состав делегаций?

Источник материала: БелТА

28 февраля, Гомельская область /Корр. БЕЛТА/. Российская и украинская делегация сегодня проводят свои первые переговоры. Встреча сторон проходит в Гомельской области на берегу Припяти, передает корреспондент БЕЛТА.

Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник Президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель министра обороны, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и Посол России в Беларуси Борис Грызлов. Украинскую сторону представляют замглавы МИД Николай Точицкий, министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, народный депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Как сообщалось, российско-украинские переговоры проходят в Гомельской области на берегу реки Припять. Из-за соображений безопасности точное место организаторы переговоров не называют.-0-