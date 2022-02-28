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Беларусь и Камерун рассматривают визит в Минск камерунского министра внешних связей

28.02.2022 14:45 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Нигерии и по совместительству в Камеруне Вячеслав Бриль встретился с директором департамента Европы Министерства внешних связей Камеруна Орельеном Этеки-Нконго. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии.

"В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние, а также перспективы дальнейшего развития белорусско-камерунских отношений. В том числе речь шла о возможности организации визита в Республику Беларусь министра внешних связей Камеруна, а также подписании межправительственного соглашения о сотрудничестве между двумя государствами", - говорится в сообщении посольства нашей страны.

Кроме того, во время переговоров стороны отдельно рассмотрели вопрос поддержки Камеруном кандидатуры Республики Беларусь на предстоящих выборах в совет Международного союза электросвязи.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме того, во время переговоров стороны отдельно рассмотрели вопрос поддержки Камеруном кандидатуры Республики Беларусь на предстоящих выборах в совет...
 
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