Боровик: внешние силы заинтересованы устроить в Беларуси управляемый хаос

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешние силы заинтересованы устроить в Беларуси управляемый хаос. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил политолог Вадим Боровик.

"Внешние силы очень заинтересованы в том, чтобы в Беларуси тем или иным способом сместить политическую власть, поставить внешнее управление либо устроить здесь управляемый хаос. И те политики, которые находятся за рубежом, - полностью находятся в зависимом положении. Они не транслируют точку зрения в интересах белорусского народа. Они ее озвучивают в интересах третьих стран. Поэтому любой белорус, который слушает видеообращения, заявления такого рода деятелей является инструментом в руках иностранных спецслужб", - сказал Вадим Боровик.

По его словам, люди, которые поддаются на такие деструктивные призывы, - вредят собственной стране и самому себе. "Тем более что власть неоднократно предупреждала, что ответственность за противоправные действия, связанные с нарушением общественного порядка, с нарушением проведения политических кампаний и прочее, - будет серьезная. А эти ребята окапались и в комфорте пребывая, хотят, чтобы белорусы подставлялись. Вплоть до того, что готовы здесь развязать войну, не думая о нашем народе. Но послушайте, в Европе никто не дает нарушать порядок. Они по стойке смирно там все ходят. Никто там не хулиганит, все следят за порядком, - отметил политолог. - Поэтому нам ни в коем случае на эти призывы поддаваться не надо. И, к сожалению, мы уже увидели, к чему такие события приводят в Казахстане, Кыргызстане, Украине".

Вадим Боровик подчеркнул: "Белорусам нужно проявлять бдительность, осторожность, вдумчиво подходить к любым действиям. И в принципе беречь тот мир, который есть на нашей земле. Он очень хрупкий. И все в наших руках, если мы не будем поддаваться на провокации".-0-