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С начала переговоров России и Украины прошло 3 часа

28.02.2022 16:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Гомельская область /Корр. БЕЛТА/. С момента начала переговоров России и Украины прошло три часа, передает корреспондент БЕЛТА.

Известно, что стороны уходили на перерыв, но в данный момент переговоры продолжаются. Делегации и съемочные группы пока не покидали место проведения встречи.

Основные требования украинской стороны - вывод российских войск из Украины и прекращение огня. Так заявил сегодня журналистам советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Российская делегация намерена обсудить вопросы мира на переговорах с украинскими властями, сказал накануне заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "В первую очередь будем разговаривать о мире, каким образом в Украину может прийти мир, что нужно для этого сделать, чтобы не повторились все те события, свидетелями которых мы были в 2014 году", - заявил журналистам представитель российской делегации. По его словам, главным условием России станет выполнение требований о демилитаризации и денацификации Украины.-0-

 
 
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Известно, что стороны уходили на перерыв, но в данный момент переговоры продолжаются. Делегации и съемочные группы пока не покидали место проведения встречи.
 
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