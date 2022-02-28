МИД КНР о референдуме: Китай твердо поддерживает белорусский народ в выборе пути развития

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай уважает и твердо поддерживает белорусский народ в выборе пути развития. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь, комментируя предварительные итоги состоявшегося 27 февраля в Республике Беларусь референдума по конституционным поправкам, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы отметили успешное проведение белорусского референдума по поправкам к Конституции", - сказал Ван Вэньбинь.

"Китай и Беларусь являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. Китай уважает и твердо поддерживает белорусский народ в выборе пути развития, соответствующего его собственным национальным условиям, и верит, что Республика Беларусь продолжит поддерживать хорошую динамику стабильности и развития", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР.-0-