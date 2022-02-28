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Начался очередной раунд переговоров России и Украины

28.02.2022 18:17 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Гомельская область /Корр. БЕЛТА/. Начался очередной раунд переговоров России и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

Делегации встретились около 14 часов. Они дважды уходили на перерыв, а теперь продолжают переговоры.-0-

 
 
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Делегации встретились около 14 часов. Они дважды уходили на перерыв, а теперь продолжают переговоры.
 
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