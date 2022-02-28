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Мединский: Россия и Украина на переговорах нашли точки соприкосновения

28.02.2022 19:35 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Гомельская область /Корр. БЕЛТА/. Россия и Украина на переговорах нашли точки соприкосновения. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной помощник Президента Владимир Мединский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции", - сказал он.

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28 февраля, Гомельская область /Корр. БЕЛТА/. Россия и Украина на переговорах нашли точки соприкосновения. Об этом заявил сегодня...
 
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