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Следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе
28.02.2022 19:35 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 февраля, Гомельская область /Корр. БЕЛТА/. Следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной помощник Президента Владимир Мединский, передает корреспондент БЕЛТА.
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28 февраля, Гомельская область /Корр. БЕЛТА/. Следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе....
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