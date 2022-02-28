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Слуцкий о российско-украинских переговорах: важно, что стороны друг друга слышат

28.02.2022 19:49 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Гомельская область /Корр. БЕЛТА/. Россия и Украина услышали друг друга на переговорах в Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам член российской делегации председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Леонида Слуцкого, во время переговоров обсуждались в том числе вопросы прекращения огня и демилитаризации. Теперь стороны отправятся на консультации в свои столицы. "Важно, что стороны друг друга слышат", - подчеркнул депутат.

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28 февраля, Гомельская область /Корр. БЕЛТА/. Россия и Украина услышали друг друга на переговорах в Беларуси. Об этом заявил сегодня...
 
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