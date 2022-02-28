МИД РФ приветствовал успешное проведение референдума в Беларуси

Источник материала: БелТА

28 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. МИД России приветствовал успешное проведение референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте, сообщает БЕЛТА.

"Приветствуем успешное проведение 27 февраля конституционного референдума в Беларуси. В России с уважением относятся к суверенному волеизъявлению граждан братской республики. Согласно предварительным данным ЦИК Беларуси, подавляющее число белорусов (почти 83% от пришедших на участки) проголосовали за принятие поправок в Основной закон страны при весьма высокой явке (около 79% от списочного состава избирателей). При этом, вопреки активным призывам эмигрантской оппозиции, доля испорченных бюллетеней не превысила 4%. И хотя итоговое заседание ЦИК Беларуси запланировано на 3 марта, уже сейчас очевидно, что конституционная реформа пользуется широкой поддержкой населения республики", - заявили в МИД РФ.

Там обратили внимание, что международные наблюдатели дали высокие оценки организации голосования. "Представители миссий Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и наблюдатели из ряда стран Евросоюза назвали референдум свободным и открытым, - констатировали в МИД РФ. - Россияне принимали активное участие в наблюдении за голосованием в рамках миссий Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Исполкома и Парламентской ассамблеи СНГ, ШОС, а также на двусторонней основе - по приглашению белорусского Центризбиркома. В такие миссии входили представители Государственной думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, ЦИК России и МИД России".

В российском внешнеполитическом ведомстве констатировали: конституционная реформа является важнейшей составляющей процесса модернизации политического устройства Беларуси, запущенного в феврале прошлого года решением VI Всебелорусского народного собрания. В МИД РФ уверены, что это будет способствовать консолидации здоровых сил белорусского общества, включая конструктивную оппозицию, и окончательному урегулированию внутриполитических разногласий.

"Искренне заинтересованы в стабильности и процветании союзного нам государства. При этом наша принципиальная позиция заключается в том, что политические преобразования в Беларуси - ее внутреннее дело. Это реализация суверенного права белорусских граждан самостоятельно, без давления извне, определять пути развития своей страны", - подчеркнули в МИД РФ.

"Надеемся, что главным итогом изменения Основного закона станет укрепление государственности Беларуси, ее внутриполитической стабильности и рост благосостояния ее жителей. В конечном итоге это будет способствовать упрочению позиций нашего общего социально-экономического и военно-политического пространства, которое мы вместе строим в рамках Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.-0-