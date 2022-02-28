С участием Беларуси в Кении обсуждают вопросы охраны окружающей среды

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусская делегация участвует в международных мероприятиях, которые проходят в городе Найроби (Кения). Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусской дипломатической миссии.

"С 28 февраля по 4 марта 2022 года в Найроби проходит пятая сессия Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA-5.2), а также специальная сессия Ассамблеи, посвященная 50-летию основания Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде", - отмечается в сообщении.

Пятая сессия посвящена общей теме "Активизация усилий в интересах природы для достижения Целей устойчивого развития". В ходе сессии планируется принятие ряда важных инициатив, направленных на решение проблем охраны окружающей среды.

В работе этих международных мероприятий в дистанционном и очном форматах принимает участие делегация Республики Беларусь в составе министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка, Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Кении - постоянного представителя Республики Беларусь при ЮНЕП Павла Взяткина, а также представителей посольства и Минприроды Беларуси.-0-