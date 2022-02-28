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Лукашенко провел телефонный разговор с Эрдоганом

28.02.2022 22:59 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"Только что завершился телефонный разговор Президентов Беларуси и Турции", - пишет ресурс.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Только что завершился телефонный разговор Президентов Беларуси и Турции", - пишет ресурс.
 
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