Эрдоган готов всячески способствовать урегулированию конфликта в Украине

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Турции заявил о готовности всячески способствовать урегулированию конфликта в Украине. Об этом стало известно по итогам состоявшегося разговора Президента Беларуси Александра Лукашенко с турецким лидером, сообщает БЕЛТА.

"Президент Турции заявил о готовности всячески способствовать урегулированию конфликта в Украине, Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что эта позиция полностью совпадает с белорусской", - отметили в пресс-службе .

В деталях белорусский и турецкий лидеры обсудили конфликт в Украине, а также российско-украинские переговоры, которые начались 28 февраля в Беларуси, и нацеленность на содействие мирному процессу.-0-