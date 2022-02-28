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Эрдоган готов всячески способствовать урегулированию конфликта в Украине

28.02.2022 23:29 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Турции заявил о готовности всячески способствовать урегулированию конфликта в Украине. Об этом стало известно по итогам состоявшегося разговора Президента Беларуси Александра Лукашенко с турецким лидером, сообщает БЕЛТА.

"Президент Турции заявил о готовности всячески способствовать урегулированию конфликта в Украине, Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что эта позиция полностью совпадает с белорусской", - отметили в пресс-службе.

В деталях белорусский и турецкий лидеры обсудили конфликт в Украине, а также российско-украинские переговоры, которые начались 28 февраля в Беларуси, и нацеленность на содействие мирному процессу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Турции заявил о готовности всячески способствовать урегулированию конфликта в Украине. Об этом стало известно по итогам состоявшегося разговора...
 
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