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Главной темой разговора Лукашенко и Эрдогана стали события в центре Европы и в связи с этим вопросы войны и мира

28.02.2022 23:29 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президентов Беларуси и Турции Александра Лукашенко и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся в понедельник вечером. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главной темой разговора стали события в центре Европы и в связи с этим вопросы войны и мира.

В деталях белорусский и турецкий лидеры обсудили конфликт в Украине, а также российско-украинские переговоры, которые начались 28 февраля в Беларуси, и нацеленность на содействие мирному процессу.

Президент Турции заявил о готовности всячески способствовать урегулированию конфликта в Украине, Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что эта позиция полностью совпадает с белорусской.

Кроме того, значительную часть времени в разговоре, который длился более часа, уделили вопросам санкционной политики со стороны Запада в отношении Беларуси и России.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В деталях белорусский и турецкий лидеры обсудили конфликт в Украине, а также российско-украинские переговоры, которые начались 28 февраля в Беларуси, и...
 
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