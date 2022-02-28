Главной темой разговора Лукашенко и Эрдогана стали события в центре Европы и в связи с этим вопросы войны и мира

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президентов Беларуси и Турции Александра Лукашенко и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся в понедельник вечером. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главной темой разговора стали события в центре Европы и в связи с этим вопросы войны и мира.

В деталях белорусский и турецкий лидеры обсудили конфликт в Украине, а также российско-украинские переговоры, которые начались 28 февраля в Беларуси, и нацеленность на содействие мирному процессу.

Президент Турции заявил о готовности всячески способствовать урегулированию конфликта в Украине, Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что эта позиция полностью совпадает с белорусской.

Кроме того, значительную часть времени в разговоре, который длился более часа, уделили вопросам санкционной политики со стороны Запада в отношении Беларуси и России.-0-