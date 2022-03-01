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"Не изменяйте мечте и всегда стремитесь к лучшему". Лукашенко приветствовал участников турнира "Золотая шайба"

01.03.2022 07:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам, организаторам и болельщикам республиканских финальных соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Ежегодно в отборочных и финальных этапах этих соревнований принимают участие тысячи детей и подростков, которые не только постигают азы мастерства этой захватывающей игры, приобщаются к здоровому образу жизни, но и закаляют волю и характер, отметил белорусский лидер.

"Очень важно, что, честно сражаясь на льду за победу, вы также учитесь работать в команде, уважать соперника, радоваться успехам и извлекать уроки из поражений. И будь то в спорте или в обычной жизни, главное - не изменяйте своей мечте, ищите свое призвание и всегда стремитесь к лучшему, чтобы быть достойным гражданином нашей родной Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал участникам турнира крепкого здоровья, удачи и ярких побед.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ежегодно в отборочных и финальных этапах этих соревнований принимают участие тысячи детей и подростков, которые не только постигают азы мастерства этой...
 
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