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Лукашенко проведет расширенное заседание Совбеза и совещание по экономике
01.03.2022 10:03 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет сегодня расширенное заседание Совета безопасности и совещание по экономике. Об этих планах главы государства информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.
"Большие планы Первого на этот вторник: расширенный Совбез. Порядка полусотни человек приглашены обсудить обстановку. Кроме членов Совбеза это руководство правительства и экспертное сообщество. После, в более узком составе, совещание по экономике. Срочные и накопившиеся вопросы", - сообщил "Пул Первого".
Кроме того, в пресс-центре журналисты обсуждают вероятность задать свои вопросы Президенту.-0-
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"Большие планы Первого на этот вторник: расширенный Совбез. Порядка полусотни человек приглашены обсудить обстановку. Кроме членов Совбеза это руководство...
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