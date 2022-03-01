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Лукашенко проведет расширенное заседание Совбеза и совещание по экономике

01.03.2022 10:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет сегодня расширенное заседание Совета безопасности и совещание по экономике. Об этих планах главы государства информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"Большие планы Первого на этот вторник: расширенный Совбез. Порядка полусотни человек приглашены обсудить обстановку. Кроме членов Совбеза это руководство правительства и экспертное сообщество. После, в более узком составе, совещание по экономике. Срочные и накопившиеся вопросы", - сообщил "Пул Первого".

Кроме того, в пресс-центре журналисты обсуждают вероятность задать свои вопросы Президенту.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Большие планы Первого на этот вторник: расширенный Совбез. Порядка полусотни человек приглашены обсудить обстановку. Кроме членов Совбеза это руководство...
 
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