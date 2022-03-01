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Мощный анализ от Лукашенко. Президент четко разложил предпосылки событий в Украине
01.03.2022 10:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета Министров представил подробный анализ предпосылок нынешних событий в Украине и вокруг нее, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы планировали сегодняшнее совещание с правительством, посвятив его ряду экономических проблем страны. Однако последние события в мире, а главное, их спекулятивная интерпретация в СМИ, интернет-пространстве, особенно от наших беглых мерзавцев с домыслами и наглым враньем, предопределили новый формат встречи и более широкий состав участников с приглашением членов Совета безопасности и наших специалистов, которые ведут информационное противоборство, не скрою, войну. Я вижу, что есть необходимость четко разложить события в Украине с учетом их предпосылок на основании достоверных фактов", - отметил глава государства.
Для начала он обратился к истокам этого серьезного европейского конфликта. "Дай бог, чтобы не перерос в планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошел в острую вооруженную фазу. Но что этому предшествовало?" - обозначил вопрос белорусский лидер.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета Министров представил подробный анализ...
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