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Лукашенко: нынешняя ситуация стала прямым следствием безрассудной политики Запада

01.03.2022 11:15 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешняя ситуация стала прямым следствием безрассудной политики Запада. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с членами Совета Безопасности и руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нынешняя ситуация, как это ни прискорбно, стала прямым следствием безрассудной политики Запада, направленной на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других", - сказал глава государства.

"Кстати, еще до начала боевых действий мы предлагали нашим украинским коллегам установить прямой контакт с российской стороной. Мы были готовы оказать в этом необходимое содействие. Однако наше предложение было проигнорировано", - заметил Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешняя ситуация стала прямым следствием безрассудной политики Запада. Об этом Президент Беларуси Александр...
 
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