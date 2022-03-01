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Лукашенко: Беларусь и далее не планирует участвовать в спецоперации в Украине

01.03.2022 11:15 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и далее не планирует участвовать в спецоперации в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с членами Совета Безопасности и руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.   

Глава государства рассказал, что сейчас операция проводится на пяти направлениях: с Крыма, Донецка, Луганска в направлении Киева, Чернигова, Харькова. "При этом белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно", - сказал Президент.

"Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос - о нашем участии в вооруженном конфликте, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости. Мы прикрываем своими силами Государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Глава государства рассказал, что сейчас операция проводится на пяти направлениях: с Крыма, Донецка, Луганска в направлении Киева, Чернигова, Харькова. "При этом...
 
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