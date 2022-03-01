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Лукашенко: белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе

01.03.2022 11:21 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с членами Совета Безопасности и руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь и сегодня делает все, что в ее силах, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения в их позициях и остановить кровопролитие. "И мы, белорусы, как никто другой готовы разговаривать когда угодно, с кем угодно, создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели - мира в регионе", - заявил белорусский лидер.

"Я рад, что в ходе телефонных разговоров с Зеленским и Путиным удалось (это было непросто) организовать эти переговоры на территории Беларуси, лично гарантировав безопасность и обеспечение всем необходимым. Ждем результатов", - сказал Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства подчеркнул, что Беларусь и сегодня делает все, что в ее силах, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения в их позициях и...
 
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