Лукашенко: белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с членами Совета Безопасности и руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь и сегодня делает все, что в ее силах, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения в их позициях и остановить кровопролитие. "И мы, белорусы, как никто другой готовы разговаривать когда угодно, с кем угодно, создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели - мира в регионе", - заявил белорусский лидер.

"Я рад, что в ходе телефонных разговоров с Зеленским и Путиным удалось (это было непросто) организовать эти переговоры на территории Беларуси, лично гарантировав безопасность и обеспечение всем необходимым. Ждем результатов", - сказал Александр Лукашенко.

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