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Лукашенко о переговорах на Припяти: переговорщики просто молодцы, они сделали больше, чем было возможно
01.03.2022 11:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко с осторожным оптимизмом оценивает результаты белорусско-украинских переговоров на Припяти, которые прошли на территории Беларуси 28 февраля. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер..." - заметил Александр Лукашенко.
Он отметил, что состоявшаяся встреча, по предварительным оценкам, внушает осторожный оптимизм. Стороны договорились продолжить диалог на белорусско-польской границе.
"Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за 5 часов сделали свою работу на первом этапе", - сказал глава государства.
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Лукашенко о переговорах на Припяти: переговорщики просто молодцы, они сделали больше, чем было возможно
"Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер..." - заметил Александр Лукашенко.
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