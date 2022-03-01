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Лукашенко о переговорах на Припяти: переговорщики просто молодцы, они сделали больше, чем было возможно

01.03.2022 11:27 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко с осторожным оптимизмом оценивает результаты белорусско-украинских переговоров на Припяти, которые прошли на территории Беларуси 28 февраля. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер..." - заметил Александр Лукашенко.

Он отметил, что состоявшаяся встреча, по предварительным оценкам, внушает осторожный оптимизм. Стороны договорились продолжить диалог на белорусско-польской границе.

"Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за 5 часов сделали свою работу на первом этапе", - сказал глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер..." - заметил Александр Лукашенко.
 
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