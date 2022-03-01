Лукашенко рассказал, когда Россия должна была забрать свои войска с юга Беларуси

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета Министров рассказал, почему в складывающейся обстановке попросил Россию оставить часть своих войск на юге Беларуси, и когда их предполагалось вывести, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сложившейся обстановке я попросил Президента России оставить только часть сил для прикрытия именно Гомельского направления. Потому что середина нашей границы с Украиной - это непроходимые чащи и болота, реки. Брестское направление у нас есть чем прикрыть, там хорошая бригада дислоцирована и не только. Но Гомельское направление и другие в связи с тем, что мы никогда не собирались воевать с Украиной и никогда не думали, что с Украины будут нам угрожать, мы никогда там не дислоцировали Вооруженные Силы", - заявил Александр Лукашенко.

Президент также рассказал, когда предполагалось вывести оставшиеся российские войска. "Я пообещал Президенту России: заберешь эти войска, когда мы по своему плану… Мы еще за несколько месяцев до конфликта России с Украиной поставили вопрос о создании южного оперативного направления. Мы проводили публично совещание под моим руководством, определились, какие вооруженные силы, войска и техника должны там находиться. Это было заранее спланировано. Сделать мы это не успели. И вообще мы планировали аж на два года это все растянуть, понимая, что нам нечего делить с Украиной. Но, увы, коль такая политика, надо защищаться", - сказал Президент.

"Мы усиливали пограничные войска, создали там маневренные группы, и генералу Лаппо (руководитель Госпогранкомитета Беларуси. - Прим. БЕЛТА) была поставлена задача: как только можно, насколько это возможно, но прикрыть государственную границу с Украиной. Должен сказать, что вы с этим успешно справлялись. Но ситуация потребовала усиления армейским контингентом южного направления. Еще раз подчеркиваю: поэтому я попросил Путина задержать, особенно на Мозырском, Гомельском направлении некоторые подразделения".

Президент также обратил внимание, что в Украине на границе с Беларуси к тому времени было уже в два раза больше войск. "И не только это. К нашей границе, что никогда не было характерно для Украины, были подтянуты тяжелые вооружения, ракетные вооружения, в том числе "Точка-У".-0-