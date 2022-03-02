В ожидании второго раунда. Что известно о российско-украинских мирных переговорах в Беларуси

Источник материала: БелТА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. 28 февраля в Гомельской области на Припяти - недалеко от украинской границы - состоялся первый раунд российско-украинских мирных переговоров. Стороны в течение пяти часов переговоров определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения, и разъехались для консультаций в свои столицы. Тогда же стало известно о возможности проведения в ближайшие дни новой встречи, на этот раз уже на польско-белорусской границе.

Организация встречи и роль "политического террориста"

Изначально предполагалось, что делегации России и Украины встретятся 27 февраля в Гомеле. Туда же прибыла российская делегация. Но что касается направления украинских переговорщиков, стороны пришли к пониманию только после телефонного разговора в этот же день президентов Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Изменилось и место встречи. Переговоры проходили на берегу реки Припять. Точное место на тот момент не разглашалось из соображений безопасности, но между собой организаторы называли его "домик рыбака". Позже выяснилось, что это известный комплекс, где находится и дом, в котором часто останавливается глава белорусского государства, бывая в том регионе.

Кстати, Президент Беларуси на совещании 1 марта поделился интересными подробностями об организации переговоров, отметив, что это целый триллер. "Огромную роль в установлении контактов с Зеленским, а, к моему удивлению, нам пришлось для начала связываться по мобильной связи, сыграл известный всем нам Евгений Шевченко (народный депутат Украины. - Прим. БЕЛТА). Я его вынужден был назвать "политическим террористом". Он целую ночь торпедировал всех моих помощников, Службу безопасности, - сказал Президент. - Но когда ему сказали "ну сколько можно, хватит, Президент с тобой пять раз разговаривал", он вышел на моего меньшего сына (Николай Лукашенко. - Прим. БЕЛТА) по телефону. Оказывается, когда-то они (на Припяти мы были, запускали калийный комбинат) обменялись телефонами. Он и его нашел ночью".

"Но я должен сказать: если бы не его инициатива, как он сказал, от имени украинских депутатов, было бы сложнее. Именно его звонок. Ни по линии МИД, ни по линии военных, а именно эта линия сработала. И мы около 40-45 минут с Володей Зеленским обсуждали ситуацию, - рассказал глава государства. - Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: в Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя".

Кто участвовал в переговорах на Припяти и о чем заявили по итогам

Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник Президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель министра обороны, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и Посол России в Беларуси Борис Грызлов. Украинскую сторону представляют замглавы МИД Николай Точицкий, министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, народный депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Как рассказал Михаил Подоляк, стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Основной целью переговоров, по его словам, было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий.

Руководитель российской делегации Владимир Мединский сказал: "Самое главное, мы договорились продолжить переговорный процесс. Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".

Прокомментировал переговоры и еще один представитель российской делегации - Леонид Слуцкий. "Важно, что стороны друг друга слышат, - подчеркнул депутат. - Украинская делегация была готова слушать и участвовать в самом подробном обсуждении сути вопросов. Это очень и очень важно. Какое будет продолжение, это покажут самые ближайшие дни".

Сделали больше, чем было возможно

Как подчеркнул накануне Александр Лукашенко, Беларусь делает все возможное, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения и остановить кровопролитие. "Мы, белорусы, как никто другой готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно, создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели - мира в регионе", - заявил глава государства.

Состоявшаяся встреча, по предварительным оценкам, внушает осторожный оптимизм. "Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно, - сказал глава государства. - Они блестяще за 5 часов сделали свою работу на первом этапе".

Президент отметил, что были сомнения в результативности переговоров, однако их участники с обеих сторон сумели найти точки соприкосновения. "Никто: ни Зеленский, ни Путин, ни тем более я, вовлеченный в этот процесс, никогда не ожидали, что они определят темы для переговоров, вопросы и найдут точки соприкосновения. Что это значит на обычном языке? Это значит, что есть варианты договориться, но их надо согласовать с руководством России и Украины, чем и занимаются переговорщики", - сказал белорусский лидер.

По его словам, Владимир Мединский проявил себя как отличный переговорщик, оказался профессиональнее многих дипломатов или военных. "Должен отметить высочайший профессионализм украинцев и россиян на переговорах. Вот это вселяет определенную уверенность, что переговоры могут закончиться прекращением войны. Но, поверьте мне, все зависит от украинской стороны. Если они не будут слушать то, что им подкидывают американцы и с Запада, то война прекратится", - заявил Александр Лукашенко.

Может ли Беларусь подключиться к переговорам

Такая возможность и готовность в случае необходимости есть. Это звучит в заявлениях белорусских официальных лиц. Но, видимо, на данном этапе, пока это не нужно.

Министр иностранных дел Владимир Макей 28 февраля заявил журналистам, что Беларусь готова внести свой вклад в разрешение кризиса между Россией и Украиной. "Президент Беларуси с самого начала следил за этим процессом, интересовался ходом процесса. Конечно же, все белорусы заинтересованы в том, чтобы был конкретный результат. Белорусская сторона не уходит от ответственности, как пытаются говорить некоторые источники. Мы готовы внести свой вклад в разрешение кризиса. И готовы, если это будет приемлемо, и если об этом попросят, готовы участвовать в соответствующем процессе для того, чтобы достигнуть позитивный результат", - сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Об этом же заявляла и пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Почему следующий раунд переговоров предполагается провести на белорусско-польской границе

Белорусская сторона действительно сделала все необходимое для обеспечения безопасности переговоров и обеспечения комфорта участников процесса. Это было прямое поручение главы белорусского государства. "В конечном итоге все удалось, все было организовано достаточно хорошо. И когда мы прощались и с украинской делегацией, и российской, они высказывали огромную благодарность белорусской стороне за организацию этого процесса", - рассказал глава белорусского МИД.

Почему именно было решено перенести переговоры с Припяти в другое место, не сообщалось. Но можно предположить, что играют роль вопросы логистики и, возможно, соображения безопасности с украинской стороны.

Некоторыми подробностями на этот счет опять поделился Президент Беларуси Александр Лукашенко: "К сожалению, ехали (украинские переговорщики. - Прим. БЕЛТА) более суток. Мы гарантировали полную безопасность. Я вышел на Президента России. Договорился с министром обороны Российской Федерации, наши военные были подключены. Обеспечили коридор с Киева на Гомель. И там я должен был их забрать вертолетами. Ничего подобного. Поехали "через Америку, через Германию" в Беларусь. Через Львов - в Польшу. Звонок: Александр Григорьевич, не поедут, если вы не пропустите натовский вертолет в Брест, на котором они летят, - рассказал Президент. - Ну что ж, пришлось разрешить полякам пересечь государственную границу и привезти их в аэропорт Бреста, а оттуда забрать уже нашими вертолетами".

Когда и при каких условиях может состояться встреча Путина и Зеленского

Пока об этом речи нет, но не исключено, что в случае успешного продолжения переговорного процесса встреча президентов России и Украины станет возможной. Для этого необходимо предварительно проработать договоренности по ключевым вопросам. Об этом заявлял глава белорусского государства Александр Лукашенко.

Президент отметил, что надо отдать должное лидерам двух стран за их личную позицию по поводу переговорного процесса, благодаря которой и состоялась встреча на Припяти. "Это заслуга Путина. Он бы мог махнуть на эти переговоры и сказать: "Да пошли они…" В очередной же раз это. Но не отмахнулся. Давай попробуем еще раз (решил он. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Александр Лукашенко.

"И, конечно, заслуга Президента Зеленского. Я не ожидал, что он согласится", - добавил глава государства.

Как было отмечено, эти переговоры важны как стартовая площадка для возможной встречи двух президентов - Украины и России. И чтобы эта встреча могла состояться, делегации обеих стран должны подготовить вопросы для обсуждения, в том числе по таким направлениям, как демилитаризация, денацификация. "И вот когда по этим вопросам наметится прогресс, я уверен, сядут два президента, кадило возьмут и подпишут эти соглашения - это я уже по-народному вам говорю", - сказал Александр Лукашенко.

Главное, по его мнению, чтобы сейчас не сорвался начавшийся переговорный процесс: "Очень мощные силы желают сорвать этот процесс. И дай бог, чтобы Зеленский удержался и его команда, и не скатился к слому переговорного процесса".-0-