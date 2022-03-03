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Лукашенко высказался за дальнейшее углубление взаимодействия с Болгарией

03.03.2022 07:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Болгарии с национальным праздником - Днем Освобождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

 

Глава государства отметил, что Болгария уверенно шагает по пути устойчивого развития и укрепления своего суверенитета, несмотря на современные вызовы в регионе.

 

"В этом году Минск и София отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. К этой дате мы подошли с положительными результатами двустороннего партнерства, в первую очередь в торгово-экономической сфере и между регионами Беларуси и Болгарии", - говорится в поздравлении.

 

Александр Лукашенко выразил уверенность, что развитие белорусско-болгарского диалога на основе взаимного уважения, расширение контактов по различным направлениям, включая экономические и гуманитарные связи, а также сотрудничество на международных площадках будут содействовать дальнейшему углублению взаимодействия между двумя странами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что Болгария уверенно шагает по пути устойчивого развития и укрепления своего суверенитета, несмотря на современные вызовы в регионе.
 
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