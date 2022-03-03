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Лукашенко поздравил Мишустина с днем рождения
03.03.2022 07:03 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России, председателя Совета министров Союзного государства Михаила Мишустина с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Вас хорошо знают и ценят в нашей стране как преданного своему делу высочайшего профессионала. В условиях жесткого противостояния внешним вызовам возглавляемое вами правительство Российской Федерации успешно решает беспрецедентные по сложности и масштабу задачи, обеспечивающие устойчивый экономический рост государства", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил признательность Михаилу Мишустину за его внимательный и конструктивный подход к вопросам развития белорусско-российского сотрудничества, глубокую вовлеченность в процессы союзного строительства.
Глава государства пожелал председателю правительства России крепкого здоровья, благополучия и воплощения в жизнь всего задуманного.-0-
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Глава государства пожелал председателю правительства России крепкого здоровья, благополучия и воплощения в жизнь всего задуманного.
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