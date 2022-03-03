Лукашенко поздравил Мишустина с днем рождения

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России, председателя Совета министров Союзного государства Михаила Мишустина с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Вас хорошо знают и ценят в нашей стране как преданного своему делу высочайшего профессионала. В условиях жесткого противостояния внешним вызовам возглавляемое вами правительство Российской Федерации успешно решает беспрецедентные по сложности и масштабу задачи, обеспечивающие устойчивый экономический рост государства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил признательность Михаилу Мишустину за его внимательный и конструктивный подход к вопросам развития белорусско-российского сотрудничества, глубокую вовлеченность в процессы союзного строительства.

Глава государства пожелал председателю правительства России крепкого здоровья, благополучия и воплощения в жизнь всего задуманного.-0-