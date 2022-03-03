Гайдукевич: даже Пентагон опровергает фейки о белорусских военных в Украине

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Даже Пентагон опровергает фейки о белорусских военных в Украине, заявил корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

"Даже Пентагон уже заявил, что нет там белорусских военных. Все, кто распространяют эти фейки, не знают одного - устройства белорусской армии. У нас сильная армия, но она ориентирована на оборону. И никто никогда не ставил вопрос перед нами, чтобы наши солдаты участвовали в военной операции за пределами страны. Такой никогда задачи не было и не будет, я убежден", - сказал Олег Гайдукевич.

По его словам, наша самая важная задача - охрана границы. "Даже с точки зрения ума не понимают те, кто распространяет эти фейки, что если мы своих солдат куда-то отправляем - мы оголяем границу. Мы оголяем сразу Беларусь. Мы этого делать не можем. У нас три задачи. Первая - самая главная - охрана государственной границы Беларуси и охрана покоя наших граждан. Чтобы здесь было спокойно. Вторая - недопущение нанесения удара по России со спины, с территории Беларуси. И третья задача как суверенного государства - это переговорный процесс, который благодаря нам и идет, - отметил парламентарий. - Вот три задачи, которые есть у нашей страны. Все остальное - это ложь и как раз таки задача тех людей, которые не о мире думают, а максимально хотят всю Европу втянуть в вооруженный конфликт. А мы делаем все, чтобы был мир".

Олег Гайдукевич подчеркнул, что против Беларуси идет информационная война. "Надо к этому спокойно относиться. Все, что сейчас в интернете - это ложь на 90%. И надо принимать более решительные меры вплоть до отключения этих всех ресурсов и их блокировки. Потому что они хотят раскачать ситуацию изнутри. И сейчас люди должны понимать, что залог безопасности Беларуси, того, что мы будем жить спокойно, - это внутренняя стабильность. Если еще и внутри раскачаем, то ничего хорошего нас не ждет", - констатировал он.-0-