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"Искренне горд за каждого". Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
03.03.2022 10:45 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, многодетным матерям, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского и начальствующего состава. Торжественная
Участниками церемонии стали почти четыре десятка человек - представители армии и силовых структур, а также многодетные матери и женщины, достигшие больших профессиональных высот.
"Я искренне горд за каждого из вас, потому что понимаю, каким огромным трудом достигаются успехи в любой сфере, будь то производство, медицина, образование, искусство или спорт", - обратился к собравшимся Президент.
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Участниками церемонии стали почти четыре десятка человек - представители армии и силовых структур, а также многодетные матери и женщины, достигшие больших...
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