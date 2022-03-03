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"Искренне горд за каждого". Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

03.03.2022 10:45 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, многодетным матерям, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского и начальствующего состава. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками церемонии стали почти четыре десятка человек - представители армии и силовых структур, а также многодетные матери и женщины, достигшие больших профессиональных высот.

"Я искренне горд за каждого из вас, потому что понимаю, каким огромным трудом достигаются успехи в любой сфере, будь то производство, медицина, образование, искусство или спорт", - обратился к собравшимся Президент.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Участниками церемонии стали почти четыре десятка человек - представители армии и силовых структур, а также многодетные матери и женщины, достигшие больших...
 
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