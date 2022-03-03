Рыбаков: Беларусь категорически отвергает обвинения в незаконном использовании силы против Украины

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь категорически отвергает обвинения в свой адрес в незаконном использовании силы против Украины. Это отметил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, выступая 2 марта в заключительной части чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по вопросу Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусский МИД.

Валентин Рыбаков подчеркнул: "Нас спрашивают: зачем вы вообще вспоминаете события прошлого сейчас, когда в ходе вооруженного конфликта гибнут люди. Наш ответ на самом деле прост. Мы так и не извлекли надлежащих уроков из событий Второй мировой войны. Международное сообщество так и не осознало, что любые ростки неонацизма должны быть в любой стране немедленно уничтожены. То, что происходит сегодня в этом зале и за его пределами, является очередной яркой демонстрацией, очередным ярким подтверждением двойных стандартов со стороны США и их союзников, жертвами преступлений которых стали сотни тысяч людей в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане".

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