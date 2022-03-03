Постпред Беларуси при ООН: санкции направлены на удушение экономики и ухудшение уровня жизни людей

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявленные санкции направлены на удушение экономики и ухудшение уровня жизни людей. Такую точку зрения высказал постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков, выступая 2 марта в заключительной части чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи организации по вопросу Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусский МИД.

В качестве реакции на события на Украине некоторые страны привычно схватились за свой излюбленный инструмент - санкции. "Мы хотим вас предупредить: именно вы будете нести всю ответственность за то, что применение санкций в отношении, например, белорусских калийных удобрений приведет к обострению экономических и социальных проблем и росту голода в ваших странах и в странах, находящихся за тысячи километров от Беларуси", - сказал Валентин Рыбаков.

"Объявленные санкции уже не являются точечными, - продолжил дипломат. - Они направлены на удушение экономики и ухудшение уровня жизни людей".

По его словам, некоторые договорились до того, что объявили экономическую войну. Применяемые сегодня санкции - худшее проявление экономического и финансового терроризма.

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