Рыбаков: Беларусь призывает украинскую сторону открыть гуманитарный коридор для выезда через украинско-белорусскую границу

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь призывает украинскую сторону открыть гуманитарный коридор для выезда через белорусско-украинскую границу. Об этом заявил постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков, выступая 2 марта на заключительной части чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации по вопросу Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.

"Представители некоторых государств рапортуют о полной открытости их границ для выезда из Украины украинцев и иностранцев - граждан третьих стран, - подчеркнул Валентин Рыбаков. - На этой якобы открытой границе граждане Беларуси и России, в частности все мужчины старше 18 лет, сталкиваются с огромными проблемами при попытках выезда из Украины. Украинские власти не выпускают их из страны. Россияне и белорусы фактически удерживаются в качестве заложников".

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