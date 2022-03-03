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Рыбаков: вызывает серьезное беспокойство разгул издевательств и мародерства на Украине

03.03.2022 13:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Вызывает серьезное беспокойство разгул издевательств и мародерства, в том числе в отношении иностранцев, на Украине. Об этом заявил Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков, выступая 2 марта на заключительной части чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи организации по вопросу Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.

"Бесконтрольная раздача оружия уже привела к резкому всплеску насилия и грабежей, - обратил внимание белорусский дипломат. - Жертвами становятся обычные люди, водители-дальнобойщики, которые осуществляют международные перевозки грузов. Среди них уже есть погибшие".

"Почему вы замалчиваете все эти факты?", - сказал он.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Бесконтрольная раздача оружия уже привела к резкому всплеску насилия и грабежей, - обратил внимание белорусский дипломат. - Жертвами становятся обычные люди,...
 
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