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Рыбаков: вызывает серьезное беспокойство разгул издевательств и мародерства на Украине
03.03.2022 13:03 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Вызывает серьезное беспокойство разгул издевательств и мародерства, в том числе в отношении иностранцев, на Украине. Об этом заявил Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков, выступая 2 марта на заключительной части чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи организации по вопросу Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.
"Бесконтрольная раздача оружия уже привела к резкому всплеску насилия и грабежей, - обратил внимание белорусский дипломат. - Жертвами становятся обычные люди, водители-дальнобойщики, которые осуществляют международные перевозки грузов. Среди них уже есть погибшие".
"Почему вы замалчиваете все эти факты?", - сказал он.
/Будет дополнено/.-0-
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"Бесконтрольная раздача оружия уже привела к резкому всплеску насилия и грабежей, - обратил внимание белорусский дипломат. - Жертвами становятся обычные люди,...
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