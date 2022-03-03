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Второй раунд переговоров. Заявление российской стороны. ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

03.03.2022 13:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Второй раунд переговоров России и Украины в Беларуси. Заявление помощника Президента России Владимира Мединского. ПРЯМОЙ ЭФИР

Напомним, 28 февраля в Гомельской области на Припяти - недалеко от украинской границы - состоялся первый раунд российско-украинских мирных переговоров. Стороны в течение пяти часов переговоров определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения, и разъехались для консультаций в свои столицы. Тогда же стало известно о возможности проведения в ближайшие дни новой встречи, на этот раз уже на польско-белорусской границе.

 
 
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28 февраля в Гомельской области на Припяти - недалеко от украинской границы - состоялся первый раунд российско-украинских мирных переговоров.
 
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