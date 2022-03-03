Эксперт: страны Запада из-за своих санкций несут экономические потери

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Запада из-за своих санкций несут экономические потери, будет спад по многим отраслям. Такое мнение высказал БЕЛТА экономист, магистр политических наук, преподаватель Белорусского государственного экономического университета Виктор Саевич.

Комментируя вводимые Западом санкции, эксперт отметил, что от этого пострадают все стороны. "Сейчас нужно делать упор на внутреннее производство, на те отрасли, которые необходимы для выживания и эффективного развития, - реальный сектор экономики. Мы должны ориентироваться в первую очередь на собственные силы. Запад пытается задушить нас экономически, но у него ничего не получится. Они сами начнут рассыпаться, и это уже происходит", - сказал Виктор Саевич.

Он подчеркнул, что западные страны также несут экономические потери. "У них не будет дешевого сырья, произойдет спад по многим направлениям, многие отрасли свернутся", - прогнозирует экономист.-0-