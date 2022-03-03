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МИД РФ рассчитывает, что переговоры в Беларуси приведут к возвращению в Украину мирной жизни

03.03.2022 16:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. МИД России рассчитывает, что переговоры на территории Беларуси между российской и украинской делегациями приведут к возвращению в Украину мирной и справедливой жизни. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

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Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
 
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