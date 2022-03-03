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Украинская делегация прибыла к месту переговоров в Брестской области
03.03.2022 16:57 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская делегация прибыла к месту российско-украинских переговоров в Брестской области, сообщает БЕЛТА.
Перед вылетом один из переговорщиков от украинской стороны Давид Арахамия сообщил, что программа минимум - гуманитарные коридоры. "Далее по обстоятельствам", - написал он в своем аккаунте в одной из социальных сетей.
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Перед вылетом один из переговорщиков от украинской стороны Давид Арахамия сообщил, что программа минимум - гуманитарные коридоры. "Далее по обстоятельствам", -...
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