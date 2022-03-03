Украинская делегация прибыла к месту переговоров в Брестской области

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская делегация прибыла к месту российско-украинских переговоров в Брестской области, сообщает БЕЛТА.

Перед вылетом один из переговорщиков от украинской стороны Давид Арахамия сообщил, что программа минимум - гуманитарные коридоры. "Далее по обстоятельствам", - написал он в своем аккаунте в одной из социальных сетей.

Российская делегация прибыла на переговоры еще накануне вечером . Главный переговорщик от России помощник президента Владимир Мединский рассказал о наличии блока предложений из трех частей. Он касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического.-0-