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Украинская делегация прибыла к месту переговоров в Брестской области

03.03.2022 16:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская делегация прибыла к месту российско-украинских переговоров в Брестской области, сообщает БЕЛТА.

Перед вылетом один из переговорщиков от украинской стороны Давид Арахамия сообщил, что программа минимум - гуманитарные коридоры. "Далее по обстоятельствам", - написал он в своем аккаунте в одной из социальных сетей.

Российская делегация прибыла на переговоры еще накануне вечером. Главный переговорщик от России помощник президента Владимир Мединский рассказал о наличии блока предложений из трех частей. Он касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Перед вылетом один из переговорщиков от украинской стороны Давид Арахамия сообщил, что программа минимум - гуманитарные коридоры. "Далее по обстоятельствам", -...
 
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